انضمام «مستشفى فقيه الجامعي» لـ«إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

ضمّت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي إلى عروض قطاعها الصحي، «مستشفى فقيه الجامعي» في دبي، مقدمة بذلك خصومات على الخدمات الطبية في العيادات الداخلية والخارجية للمستشفى، بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى.

وقالت هناء تيسير، رئيس قطاع الصحة في لجنة بطاقة إسعاد: إن الخصومات التي حصلنا عليها من «مستشفى فقيه الجامعي» في دبي تعد ممتازة وحصرية، وسيكون لها أثر طيب لدى حاملي البطاقة، مشيرة إلى أنه وبموجب هذا الانضمام، سيحصل حاملو بطاقة إسعاد على خصم بنسبة 30% من تكلفة الاستشارة الطبية لجميع الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين وكذلك أطباء الأسنان في المستشفى، وكذلك على إجراءات العيادات الخارجية والداخلية والفحوصات المخبرية والأشعة، لافتة إلى أن الخصومات تشمل جميع الخدمات باستثناء الصيدلية والمستهلكات الطبية والخدمات المشمولة ضمن التأمين الصحي.

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