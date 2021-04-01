مركز الشرطة الذكي بواحة دبي للسيليكون ينجز 4656 معاملة في 5 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أنجز مركز الشرطة الذكي (SPS) «ووك إن» التابع لشرطة دبي، في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، 4656 معاملة ذكية، خلال 5 أشهر.

ويوفر المركز الذكي، الذي زاره أكثر من 21,303 متعاملين منذ افتتاحه، باقة متنوعة من خدمات شرطة دبي للمتعاملين على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، بالاستفادة من أحدث تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك دعماً لاستراتيجية دبي الذكية، وارتقاء بجودة الحياة فيها وتسهيلاً لإجراءات المتعاملين، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من خلال إجراءات التباعد الجسدي، التي يوفرها المركز الذكي.

وأكد العميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إن مركز الشرطة الذكي (SPS) في واحة دبي للسيليكون يُعد إضافة نوعية للمراكز الشرطية الذكية، التي تعمل شرطة دبي على تعمميها في مختلف أرجاء الإمارة، من أجل تقديم كل الخدمات إلى المواطنين والمقيمين والزوار بطريقة ذكية، وعلى مدار 24 ساعة ومن دون تدخل بشري.

وقال المهندس معمر خالد الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون: «شكّل افتتاح مركز الشرطة الذكي في واحة دبي للسيليكون نهاية العام الماضي تجسيداً عملياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الخدمات المقدمة للجمهور، والارتقاء بجودة الحياة».

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