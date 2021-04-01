«تعاونية الاتحاد» ترصد 175 مليوناً لخفض أسعار 30 ألف سلعة في رمضان

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

رصدت تعاونية الاتحاد 175 مليون درهم لدعم 30 ألف منتج من خلال 6 حملات ترويجية في شهر رمضان المقبل، بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 75%، ويأتي ذلك في إطار سعي التعاونية إلى مواكبة تطورات تجارة التجزئة وتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية، وتشمل العروض الترويجية 1500 منتج مخفض من المتجر الإلكتروني، وحرصاً منها على إطلاق مبادرات اجتماعية تهدف لإسعاد أفراد المجتمع والحفاظ على التوازن السليم من خلال تنفيذ برامج تسوق جذابة وذات قيمة عالية تعود بالفائدة على المتسوقين.

حملات

وأكد خالد الفلاسي الرئيس التنفيذي لجمعية الاتحاد التعاونية، أن حملات ومبادرات تعاونية الاتحاد في رمضان تتماشى مع الأهداف الأساسية للتعاونية والمتمثلة بنشر السعادة المجتمعية والمضي قدماً في إسعاد أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنها تحرص على مدار العام على طرح عروض ترويجية وتخفيضية هدفها الرئيس تخفيف العبء عن المستهلكين من خلال توفير أجود المنتجات بقيمة تنافسية وتشمل العروض الترويجية السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية والتي منها الأرز واللحوم والدجاج والأغذية المعلبة والفواكه والخضراوات ومنتجات رمضان الخاصة وغيرها من المنتجات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته تعاونية الاتحاد في فرع الورقاء للكشف عن عروض رمضان الترويجية.

وأكد الفلاسي أن التعاونية أعدت خطة موسم شهر رمضان وتشمل 6 حملات ترويجية مستمرة على مدار 60 يوماً، وستشمل الحملات خفض أكثر من 30 ألف منتج غذائي وغير غذائي بنسبة تتراوح من 25 إلى 75%، مشيراً إلى أن الحملات الترويجية راعت التعدد والتنوع الثقافي والسكاني في الدولة وشملت الحملات منتجات متنوعة تلبي احتياجات الجاليات كافة في الدولة.

كميات

وقال الفلاسي تم التعاقد مع الموردين لتوفير كميات كافية من السلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية في شهر رمضان المبارك لتلبي احتياجات المجتمع، داعياً المتسوقين إلى عدم التخوف من نفاد الكميات في الحملة الرمضانية، واللجوء إلى شرائها وتخزينها إذ ستوفر تعاونية الاتحاد مخزوناً كافياً، يغطي متطلبات المتسوقين طوال شهر رمضان، موضحاً أن التعاونية اتفقت مع الموردين على توريد المنتجات 24 ساعة وفي جميع الأوقات كخطة استباقية لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه.

وأضاف إن التعاونية شغلت فروع الوصل، أم سقيم، الطوار والورقاء على مدار الساعة تزامناً مع شهر رمضان الكريم لإتاحة المجال للمتسوقين للتمتع بالتسوق في أي وقت يرونه مناسباً وكخطة لتخفيف الازدحام وتجنب الطوابير مراعيةً الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

وتوقع الفلاسي، تحقيق 480 مليون درهم إجمالي مبيعات في مدة الحملة المقدرة بنحو 60 يوماً، وتشمل الحملات الترويجية المخصصة لشهر رمضان المقبل 20 ألف منتج غذائي بواقع 66% من إجمالي المنتجات، و10 آلاف منتج غير غذائي بواقع 33% من إجمالي المنتجات المطروحة، كما تضم 300 منتج تحمل علامه «الاتحاد»، و150 منتجاً تحمل علامة «التعاون»، مفيداً بأن هذه الحملة شملت زيادة في عدد المنتجات المخصصة للعروض بواقع 25%.

وكشف الفلاسي، عن الإطلاق الرسمي للمتجر الإلكتروني للجمعية في 25 مايو المقبل، من خلال تحديث جديد لتطبيقها الإلكتروني بحلة جديدة يتضمن خدمات جديدة ومزايا فريدة تركز على تحسين تجربة المتسوقين، وسيشمل خدمات التوصيل السريع والتسلّم من فروع التعاونية ومشتريات الجملة وعروضها، وغيرها من المميزات التي تسهل عملية التسوق الإلكتروني، وتسعى الجمعية إلى أن يصل عدد المنتجات فيه إلى 40 ألف منتج، ويضم قرابة 30 ألف سلعة غذائية وغير غذائية.

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