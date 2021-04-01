إيقاف نشاط 16 منشأة غذائية بمصفوت

المصدر: عجمان - البيان

أوقفت بلدية مصفوت التابعة لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 16 منشأة غذائية عن العمل لعدم التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، كما وجهت وحدة التفتيش والرقابة 979 إنذاراً و129 مخالفة للمنشآت الغذائية العاملة في مدينة مصفوت.

وأكد سيف غدير الكتبي مدير بلدية مصفوت أن الاهتمام بصحة وسلامة كل مواطن ومقيم هو أهم أولوياتنا ونعمل جاهدين ومكثفين الجهود للتأكد من التزام كل المنشآت بالتعاليم الواضحة والقواعد الصحيحة حفاظاً على سلامة المجتمع.

وذكر أن الكفاءات المؤهلة كثّفت حملات التفتيش على كل منافذ البيع والأسواق والمنشآت الغذائية، حيث سجلت 3845 جولة ميدانية بواقع 44582 دقيقة تفتيش، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 84 كيلو جراماً من المواد غير الصالحة للاستخدام، مبيناً أن البلدية تنظم حملات دورية على مدار العام.

وأشار إلى أن الجهود ستكثف خلال شهر رمضان الفضيل، والذي يشهد حركة دائمة ودورية على مدار الساعة على منافذ البيع والمنشآت الغذائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز