بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات وتوجه 39 تنبيهاً

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي مؤسسة غذائية ومؤسسة منتجات استهلاكية وصالوناً ومركز لياقة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، وذلك بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات ومخالفة التعليمات الصحية والنظافة الشخصية وشروط التنظيف والتعقيم، وذلك أول من أمس، حيث نفذ مفتشو البلدية 2480 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وتم مخالفة 7 مؤسسات وتوجيه 39 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات

98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2430 مؤسسة.

ويحرص مفتشو بلدية دبي على متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الجولات الرقابية على المؤسسات، والتي عممتها البلدية على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتضمنت اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من بينها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير. وتعمل بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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