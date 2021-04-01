إغلاق «مطعم وري جيب تشيكن» في الظفرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم وري جيب تشيكن» في منطقة الظفرة، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2820672)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد أن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة بيع وتحضير الأغذية غير الحلال في المنشأة دون استخراج التصاريح اللازمة، بالإضافة لتخزينها وتحضيرها بالمعدات نفسها المستخدمة لتحضير الأغذية الحلال دون فصلها.

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