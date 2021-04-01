تخريج 24 مواطنة في برامج «التمكين من مهارات سوق العمل»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل مــركــــــز أبــوظــبــــي للتــعــليــــم والتــدريــــب التــقــنــــي والمهــنــــي، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بتخريج 24 مواطنة من برامج «التمكين من مهارات سوق العمل» التي يتم من خلالها إعداد المواطنين للعمل في قطاعات تجارة التجزئة، والتأمين، والسياحة، والضيافة، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمــركـز أبــوظبــي للتــعــليــم والتــدريــب التــقــني والمهــني، وعبدالله حميد العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، ونخبة من المسؤولين، إذ يأتي البرنامج في إطار الاتفاقية التي أبرمها المركز والهيئة مؤخراً والتي تقضي بقيام «أبوظبي التقني» بتقديم الخدمات التدريبية والتعليمية اللازمة لتأهيل فئات معينة تحددها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.

وقال المهندس حمد علي الظاهري في الاحتفال إن جودة المخرجات في «أبوظبي التقني» موثوق بها؛ بحكم التعاون المتميز مع المركز وبحكم تاريخه الكبير ومخرجاته المشهود لها في سوق العمل والتدريب في أبوظبي والدولة، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون والعمل المشترك المتميز مع المركز في ظل هذه البداية الناجحة جداً.

تعاون

بدوره، قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي إن هذه البرامج تأتي في إطار حرص أبوظبي التقني على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بضرورة التعاون بين مؤسسات القطاع العام من أجل تنفيذ البرامج اللازمة لإعداد وتأهيل الشباب والمواطنين عامة، بمختلف المهارات التي تساهم في تطوير الذات.

وقال عبدالله حميد العامري: إننا نسعد اليوم بتخريج هذه الدفعة الأولى التي تأتي في إطار تكامل الأدوار وترابط الجهود الحكومية بهدف تمكين الأفراد القادرين على العمل من الأسر المواطنة المستفيدة.

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