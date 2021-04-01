241 مليون درهم قدمها برنامج الأدوية بـ«صحة دبي» لمرضى معسرين

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

تمكن «برنامج الأدوية» في صندوق الصحة التابع لهيئة الصحة بدبي من تقديم مساعدات دوائية في السنوات الثلاث الماضية لمرضى معسرين بلغت قيمتها الإجمالية 241 مليوناً و258 ألف درهم استفاد منها 2462 مريضاً من مختلف الجنسيات بمختلف مستشفيات الهيئة.

وقال سالم محمد بن لاحج مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي لـ«البيان»: إن مبادرة المساعدات الدوائية تشمل 14 برنامجاً دوائياً تتضمن 49 صنفاً دوائياً، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية وشركات الأدوية والجمعيات الخيرية وإدارة خدمات الصيدلة بالهيئة، والمتبرعين من أفراد المجتمع المحلي.

وأضاف إن برنامج الأدوية قدم في عام 2018 مساعدات بقيمة 25 مليوناً و470 ألف درهم استفاد منها 1489 مريضاً، وفي 2019 بلغت القيمة الإجمالية لمساعدات البرنامج 37 مليوناً و563 ألفاً و650 درهماً، استفاد منها 222 مريضاً، فيما بلغت قيمة المساعدات الإجمالية للبرنامج في العام الماضي 178 مليوناً و224 ألف درهم و418 درهماً استفاد منها 751 مريضاً.

تعاون

وأشار إلى المبادرات التي نفذها «صندوق الصحة» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في جائحة «كوفيد 19» ومنها مبادرة «نوصلكم» بالتعاون مع «برنامج دوائي» والتي تم من خلالها توصيل الأدوية إلى المرضى المصابين بالأمراض المزمنة في فترة الإغلاق بداية الجائحة وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الصيدلانية في الهيئة وشركات الأدوية.

وعبر مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي عن شكره وتقديره للأفراد والشركاء الاستراتيجيين للهيئة كافة لدورهم الفاعل في إنجاح البرامج الخيرية والإنسانية كافة التي نفذتها الهيئة من خلال «صندوق الصحة» ومنهم: بنك دبي الإسلامي، ومؤسسة نور دبي، وصحيفة الإمارات اليوم، وشركات الأدوية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الإنسانية والخيرية، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة تراحم الخيرية، وجمعية دبي الخيرية، وجمعية رحمة، وجمعية الشارقة الخيرية، وبرنامج ألم وأمل وغيرها من الجمعيات والمتبرعين من أفراد المجتمع والشركاء ممن كان لهم مساهمات كبيرة في هذا المجال.

يشار إلى أن إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها هيئة الصحة في دبي لمرضى معسرين في العام الماضي 216 مليوناً و360 ألفاً و861 درهماً استفاد منها 23942 مريضاً، وذلك ضمن حزمة من البرامج العلاجية والإنسانية التي نفذها «صندوق الصحة» بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع المحلي.

جهود

واستعرض سالم محمد بن لاحج الجهود والمبادرات والبرامج العلاجية التي نفذها الصندوق في الأعوام الثلاثة الماضية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنها برنامج «مساعدة» الذي تم من خلاله تقديم مساعدات علاجية وصلت قيمتها إلى 47 مليوناً و110 آلاف درهم استفاد منها 3997 مريضاً.

وأشار إلى المبادرات العلاجية للمرضى المعسرين التي تنفذها الهيئة من خلال صندوق الصحة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل مبادرة «العيون»، ومبادرة «علاج الأمراض النفسية»، ومبادرة «أنقذ قلباً»، والعيادة التطوعية، ومبادرة «علاج مرضى الكلى».

مبادرات

وقال سالم بن لاحج إنه منذ بداية جائحة «كوفيد 19» ساهم صندوق الصحة بشكل كبير وفاعل في مواجهة الجائحة، مشيراً إلى المبادرات التي نفذها الصندوق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في جائحة «كوفيد 19» ومنها مبادرة «نوصلكم» بالتعاون مع برنامج دوائي، والتي تم من خلالها توصيل الأدوية إلى المرضى المصابين بالأمراض المزمنة في فترة الإغلاق بداية الجائحة وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الصيدلانية في الهيئة وشركات الأدوية.

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