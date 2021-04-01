مؤسسة «تحقيق أمنية» تفتح مجال التبرعات إلكترونياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تطوير موقعها الإلكتروني، بهدف إيجاد واجهة آمنة للراغبين بالتبرّع بالبطاقات البنكية على موقع المؤسسة دعماً لأعمالها الإنسانية النبيلة، وتحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «تمثل مؤسسة تحقيق أمنية الإماراتية مرآة عالمية للعمل الإنساني والتطوعي، ونهدف من هذا التطوير إلى توفير واجهة آمنة وتجربة سهلة لكل الراغبين بالتبرع بالبطاقات البنكية، يمكن استخدامها على النحو الأمثل على أيّ جهاز ذكي، حيث يوفر الموقع للمتبرعين قنوات مُتعدّدة وخيارات متنوعة آمنة للتبرع، مع خطوات واضحة لإتمام التبرع بنجاح».

وأضاف: «جاء هذا التطوير تنفيذاً لاستراتيجية مؤسسة تحقيق أمنية، وأهدافها الرامية إلى إيجاد سُبل من أجل زيادة الدعم المُقدّم لبرامج وأعمال المؤسسة الإنسانية، وتحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المُصابين بمُختلف أنواع الأمراض المُزمنة»

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