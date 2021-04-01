38 ألف يتيم تكفلهم «دار البر» في الإمارات و26 دولة

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت جمعية دار البر، كفالتها ورعايتها لـ 38 ألفاً و557 يتيماً داخل الدولة وخارجها، حيث تتعامل الجمعية مع 26 دولة حول العالم في مشروع كفالة الأيتام، ما يتوج الجمعية، إحدى أكبر المؤسسات الخيرية في حجم رعاية الأيتام في العالم، في إطار اهتمامها الاستثنائي، منذ نشأتها، قبل نحو 42 عاماً، بهذه الشريحة الغالية من المجتمع، داخل الدولة وخارجها، ترجمة لتعاليم ديننا الحنيف.

وأوضح محمد سهيل المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لـ «دار البر»، بمناسبة يوم اليتيم العالمي، الذي يوافق اليوم، الأول من أبريل من كل عام، أن الخدمات التي توفرها «دار البر» لشريحة الأيتام في الإمارات والعالم، تشمل تقديم قيمة الكفالة المادية الشهرية، وكسوة العيدين للأيتام، والتكفل بالرسوم الدراسية لجزء منهم، وعلاج بعضهم، بجانب إنشاء مشاريع منتجة صغيرة، وتسليمها لعدد من أسر الأيتام.

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