سفير الإمارات يبحث التعاون مع رئيسة سنغافورة

المصدر: (سنغافورة - وام)

قدم جمال عبدالله السويدي أول من أمس أوراق اعتماده إلى حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، سفيراً للدولة لدى سنغافورة، وذلك في اللقاء الذي عقد في قصر الرئاسة. ونقل تحيات القيادة الرشيدة إلى الرئيسة حليمة يعقوب وتمنياتهم لبلادها وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. وتم في اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، حمّلت الرئيسة يعقوب السفير تحياتها إلى القيادة الرشيدة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً مزيداً من التطور والنماء.

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