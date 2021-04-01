إطلاق نسخة استثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أطلقت القمة العالمية للحكومات نسخة استثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم، لتكريم الشخصيات القيادية التي حققت إنجازات متميزة تخدم الإنسانية في مواجهة التحديات العالمية الصعبة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد، وتستثني الجائزة وزراء حكومة دولة الإمارات من المشاركة تعزيزاً لمصداقيتها وحياديتها.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتنظيم نسخة استثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم، تعكس رؤية سموه وإيمان قيادة دولة الإمارات بأهمية تكريم الإنجازات المتميزة والممارسات المبتكرة

وتسليط الضوء على أصحاب الأفكار الاستثنائية وجهودهم لخدمة البشرية، وتهدف إلى إيصال رسالة ملهمة للعالم بأن الإنسان هو ركيزة الحضارة ومحور صناعة المستقبل.

وقال معاليه: «فرضت جائحة كورونا تحديات غير مسبوقة على جميع حكومات العالم، وأجبرتها على تغيير أولوياتها وخططها وأساليب عملها واتخاذ قرارات سريعة وآنية لمواكبة المتغيرات والتخفيف من التبعات التي خلفتها، وبعد مرور أكثر من عام على الجائحة، لا يمكن للحكومات أن تواصل العمل بالطرائق التقليدية المعتادة، وعليها أن تركز على تعزيز جهوزيتها لتحديات المستقبل عبر تبني مفهوم الابتكار والجهوزية والاستباقية في مجالات العمل كافة».

وأضاف محمد القرقاوي إن القمة العالمية للحكومات تمثل المنصة المثالية لتصميم التوجهات الجديدة في عمل الحكومات، وتعزيز التعاون الدولي المشترك لتبني منهجيات تلبي تطلعات المجتمعات، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم والاحتفاء بها وتعميمها، بما يساهم في تطوير رؤى مستقبلية تسرع مسيرة التقدم والتطور.

معايير أساسية

وتشمل معايير تقييم الترشيحات لجائزة أفضل وزير في العالم الآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية، والإنجازات والنتائج القابلة للقياس التي حققها المرشح في توليه مهامه، ومستوى الابتكار والإبداع والريادة في المبادرات والبرامج التي أطلقها، وقد تم استثناء وزراء دولة الإمارات من الترشح تعزيزاً لمصداقية وحيادية الجائزة واستقلاليتها.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء من المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وسيتم اختيار الفائزين بالنسخة الاستثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم بالتعاون مع برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي الشرق الأوسط» الشريك المعرفي للقمة العالمية للحكومات.

وقال رامي ناظر الشريك المسؤول عن إدارة خدمات القطاع الحكومي والعام لدى برايس ووتر هاوس كوبرز: «إن الحكومات التي وضعت أجندة واضحة للتعامل مع هذه الأزمة هي الأكثر استعداداً للتنبؤ بالأزمات في المستقبل والاستجابة لها والتعامل معها والتغلب عليها.

وتعد القمة العالمية للحكومات منصة عالمية فريدة تتيح للقادة من القطاعين الحكومي والخاص فرصة للتواصل والتفاعل واكتشاف مستقبلنا المشترك»، مؤكداً أن التزام برايس ووتر هاوس كوبرز الشراكة مع القمة العالمية للحكومات نابع من إيمانها بالتأثير العميق لهذا الحوار العالمي في تبادل الخبرات والتجارب العالمية بما يساهم في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

تجارب عالمية

وقد تم منح جائزة أفضل وزير في العالم التي أطلقت في الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات عام 2016، لأربعة وزراء من ثلاث قارات في دوراتها الأربع السابقة، إذ فاز غريغ هانت وزير البيئة القائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا، بالنسخة الأولى للجائزة لجهوده المتميزة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في أستراليا عبر مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية المبتكرة.

وكانت الجائزة في نسختها الثانية من نصيب أوا ماري كول سيك وزيرة الصحة في جمهورية السنغال، لدورها المحوري في التصدي لاتساع رقعة انتشار مرض «إيبولا»، من خلال استراتيجية وطنية لحماية المجتمع السنغالي من تأثيراته المدمرة، وبرنامج توعية لمجابهة المرض والتعريف بمسبباته وآليات انتشاره وسبل الوقاية منه.

وفازت سيري مولياني أندراواتي وزيرة المالية في إندونيسيا بجائزة أفضل وزير في العالم لعام 2018 بعد أن نجحت في تخفيف معدلات الفقر في إندونيسيا، وتضييق الفجوة في الدخل على مستوى الأفراد، وتحفيز الأعمال الحرة والمشاريع الناشئة وزيادة فرص العمل، لتمكين الفقراء ومساعدتهم على تحقيق دخل إضافي، ما أدى إلى خفض ديون بلادها بمعدل النصف، ووصول قيمة الاحتياطات النقدية الأجنبية في إندونيسيا إلى 50 مليار دولار.

أما النسخة الرابعة للجائزة والتي تم تنظيمها في 2019، فقد فاز فيها فيروز الدين فيروز وزير الصحة في جمهورية أفغانستان تقديراً لنجاحه بالإشراف على مبادرة تلقيح 9.5 ملايين طفل ضد مرض شلل الأطفال، وإنشاء قاعدة بيانات صحية لأفغانستان، وإطلاق «استراتيجية الصحة الوطنية 2020»، والنجاح في زيادة معدل الأعمار عند الولادة بمقدار 7 سنوات، وانخفاض معدل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات بمعدل 44%، وتراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 19 في المئة.

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