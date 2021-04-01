جمارك دبي تبحث التعاون مع مختبرات دبي للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من جمارك دبي مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل وتناولت الزيارة بحث أطر التعاون بين الجانبين، والتعرف إلى دور المختبرات في صناعة الفرص لمستقبل أفضل وإيجاد الحلول لمختلف التحديات، وذلك في كل المجالات عامة والمجال التجاري والأمني خصوصاً.

ضم الوفد منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، الدكتور عبدالله بو سناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، وعادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، وكان في استقبالهم خليفة القامة، مدير المختبرات في مؤسسة دبي للمستقبل.

وقال منصور المالك: «تأتي هذه الزيارة للتعاون مع مختبرات دبي للمستقبل لبحث وتطوير تقنيات جديدة تدعم رؤية الدائرة في زيادة تجارة دبي الخارجية واستشراف مستقبل التحولات الجديدة في التجارة العالمية».

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله بو سناد: «لا شك أن التعاون مع مختبرات دبي للمستقبل سيسهم بشكل إيجابي في تطوير الأنظمة وإيجاد الحلول التقنية الملائمة للتحديات التي قد نواجهها، حيث تسهم هذه المختبرات التطبيقية المتخصصة في مجال الأبحاث وتطوير التقنيات المستقبلية في تطوير القدرات الوطنية».

وبدوره رحب خليفة القامة بالمبادرات والابتكارات الجمركية التي تحتاج دعماً فنياً وتقنياً من قبل المختصين بالمختبر، بالإضافة إلى دارسة إمكانية وضع اتفاقية مشتركة بين الطرفين لدعم الابتكار والمبتكرين في جمارك دبي، وتنفيذ مشاريع مشتركة بين الطرفين لتطوير الأنظمة والتقنيات الجمركية، كما استعرض بعض الابتكارات التي يتم تنفيذها داخل المختبر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز