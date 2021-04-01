بلدية أبوظبي تنجز تجميل جدران جسر دلما

المصدر: (بوظبي – البيان)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال الرسوم التجميلية لجدران جسر دلما، الواقع على شارع المرور في جزيرة أبوظبي، وذلك بتزيين مساحة 630 متراً مربعاً بعشرات الرسوم الفنية الإبداعية الجاذبة، والتي تعكس ثقافة المجتمع ورقيه وقيمه، وتحاكي عناصر التراث الإماراتي والبيئة والمعالم المحلية.

وهدفت الأعمال لتجميل جدران الجسر برسوم تشع بالحيوية والجمال في المنطقة، لإسعاد سكانها ومرتاديها ومستخدمي الطريق، وكذلك تنمية الذوق العام والإعلاء من ثقافة أفراد المجتمع، واستغلال حوائط الجسور بشكل هادف، إذ يعد الرسم على الجدران من أرقى عناصر الديكور.

وظهرت جدران الجسر بحلّة جديدة، ورسوم فنية أنيقة، ذات ألوان زاهية متناسقة، مستمدة من مكونات الحياة الإماراتية، وجعلت المكان يبدو بصورة أكثر بهاءً، إذ تنوعت الرسوم لتحاكي عناصر البيئات المحلية (البحرية، والبرية، والجبلية، والزراعية)، مثل أشجار النخيل والإبل والخيول، بالإضافة إلى تجسيد المعالم القديمة، مثل القلاع والحصون وقباب المساجد، وغيرها من الرسوم القادرة على جلب السعادة لأفراد المجتمع.

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