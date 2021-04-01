«كهرباء الشارقة» تنجز إنارة تل الزعفران وطريق شوكة بالمنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب وتشغيل 562 عمود إنارة في منطقتي تل الزعفران وطريق شوكة بالمنطقة الوسطى ضمن المشروعات التطويرية التي تعمل على تنفيذها لخدمة الأهالي في هذه المناطق وتوفير الأمن والسلامة لسائقي السيارات على الطرق.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في المنطقة الوسطى وفق خطة وجدول زمني وبمواصفات وجودة عالية وباستخدام الكشافات والمصابيح الموفرة للطاقة والتي تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، وتوفير الإنارة للمناطق، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات بأحدث معايير التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز البنى التحتية، وتطوير مرافقها، مشيراً إلى أن مشروعات الإنارة تندرج ضمن المشروعات الحيوية التي تواصل الهيئة تنفيذها في كل مدن ومناطق الإمارة.

وأوضح المهندس خليفة الطنيجي أن مشروعات الإنارة التي نفذتها الهيئة في منطقتي تل الزعفران تضمنت تركيب 362 عموداً وتمديد 14500 متر كابلات وبتكلفة تجاوزت مليوناً و445 ألف درهم، أما على طريق شوكه فقد تم تركيب 200 عمود وتمديد كابلات بطول 8000 متر وبتكلفة بلغت 847 ألف درهم وأشار إلى أن مشروعات الإنارة تم تنفيذها وفق أفضل المواصفات وربطها بالشبكة وتركيب أعمدة مختلفة الأطوال تتراوح بين 6 إلى 14 متراً حسب المناطق والموقع وتركيب كشافات ومصابيح موفرة للطاقة.

وأضاف أن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع في المنطقة الوسطى يتم من خلال فرق عمل مدربة.

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