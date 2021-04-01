اختتام اختبارات الدفعة الثانية للمرشحين لجائزة دبي للقرآن

المصدر: دبي - وام

اختتمت لجنة التحكيم المبدئية التي شكلتها اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اختباراتها للدفعة الثانية من المتسابقين المتقدمين لتمثيل بلدانهم في الدورة الـ 24 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، التي أطلق عليها دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وتنطلق فعالياتها ابتداءً من 14 أبريل المقبل في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.وكانت اللجنة قد بدأت أول الاختبارات يوم الأحد الماضي بمشاركة عدد من المرشحين الذين تم اعتمادهم رسمياً من قبل الدول التي ينتمون لها.

وقال محمد الحمادي المكلف بمهام وحدة المسابقات بالجائزة إن إجراء هذه الاختبارات المبدئية سيتواصل تباعاً، ويهدف إلى التأكد من درجة الحفظ والتجويد لدى المتسابقين تمهيداً لاعتمادهم بشكل نهائي لخوض المنافسة في الدورة الرابعة والعشرين خلال شهر رمضان المبارك.

وتقدم الحمادي بالشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم المبدئية لحرصهم على اختيار أفضل المرشحين للمسابقة، وذلك لأن مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تمتاز بالسمعة المتميزة والكفاءة وتعتبر واحدة من أكبر المسابقات القرآنية العالمية وتحظى بمتابعة واسعة، وإن جميع الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم تترقب وباهتمام بالغ المشاركة فيها والفوز بالمراكز المتقدمة عوضاً عن مكافآتها السخية للفائزين والتي يحصل بموجبها الفائز بالمركز الأول على مبلغ 250000 درهم والثاني 200000 درهم والثالث 150000 درهم والرابع 65000 درهم والخامس 60000 درهم والسادس 55000 درهم والسابع 50000 درهم والثامن 45000 درهم والتاسع 40000 درهم والعاشر 35000 درهم، أما الحاصلون على درجة 80% فما فوق فينال كل منهم 30000 درهم، والحاصلون على درجة حفظ 70% إلى 79% ينال كل منهم 25000 درهم، والحاصلون على درجة حفظ 70% وما دون ينال كل منهم مبلغ 20000 درهم.

وسيتواصل تباعاً إجراء هذه الاختبارات تمهيداً لإعداد القائمة النهائية للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار المبدئي وتقديمها للجنة المنظمة الجائزة لاعتمادها بصفة رسمية.

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