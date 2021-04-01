بدء العد التنازلي للإعلان عن رائدي فضاء جديدين

المصدر: دبي - أحمد يحيى

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن اقتراب موعد الإعلان عن رائديّ فضاء الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في إشارة إلى بدء العد التنازلي عن كشف هويتهما، لينضما إلى رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ليصبح لدى الإمارات 4 كوادر يؤسسون لفريق وطني متكامل.

اختبارات نهائية

وتسارعت خلال الفترة القريبة الماضية اختبارات المرحلة النهائية لأربعة متأهلين نهائيين لاختيار اثنين منهم، حيث شملت الاختبارات قياس الجانب النفسي، ومدى جاهزيتهم للعمل ضمن فريق واحد، وكيفية حل المشكلات بشكل بناء، فضلاً عن مهارات اتخاذ القرارات ووضع الإجراءات وإدارة الأعمال وتنظيمها ومرونتها، بالإضافة إلى مهارات القيادة والمساندة.

وجاء اختيار الـ 4 مترشحين النهائيين من بين 14 مترشحاً، وهم 9 ذكور و5 إناث، حصل 9 منهم على شهادة البكالوريوس، و4 درجة الماجستير، حصل مرشح واحد على شهادة الدكتوراه، فيما تنوعت خلفياتهم العلمية والأكاديمية، حيث بينهم 4 يعملون بقطاع الطيران، و9 مهندسين، ومرشح متخصص في علم القياس، وفيما يخص لجنة الاختبارات فقد جرت مرحلة التقييم الأخيرة للمترشحين الـ14 على أيدي لجنة مكونة من نخبة من المتخصصين في مركز محمد بن راشد للفضاء، من بينهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، بجانب رائدي الفضاء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، آن ماكلاين، وجيسيكا ماير، حيث تميزت المرحلة الأخيرة من الاختبارات بعمليات تقييم على مستوى احترافي متقدم.

خطة تدريبية

وبعد اختيار رائدي الفضاء الجديدين من الدفعة الثانية، سيخضعان لخطة تدريبية داخل الدولة مبدئياً للتأكد من جاهزيتهما، تمهيداً لانضمامهما لاحقاً إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021»، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ليتم تدريبهما في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا»، ومن ثم يلتحقان برائدي الفضاء المنصوري والنيادي، اللذين يجريان حالياً تدريباتهما الاحترافية المتقدمة حالياً في المركز ذاته، والتي تؤهلهما لتشغيل محطة الفضاء الدولية. والقيام بأبحاث علمية ومهام طويلة في الفضاء الخارجي تعود بالنفع على البشرية.

ويشترك فريق رواد الفضاء الإماراتيون الأربعة في برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021» للتدريب بمركز جونسون للفضاء الذي يعتبر أحد أكبر المراكز المتقدمة في العالم، ويتم فيه التدريب على رحلات الفضاء البشرية والبحوث والتحكم في رحلات الفضاء، وتدريب الطواقم على القيام بمهام في المدار المنخفض، وذلك بواسطة نظام مشروع المحاكاة التماثلية لأبحاث الاستكشاف البشري، وهو مشروع يبحث في كيفية تعامل البعثات مع فترات العزلة القصوى.

شراكات مهمة

وتمتد تدريبات رواد الفضاء الإماراتيين الأربعة في مركز «جونسون» للفضاء بين عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة، وتتضمن التدريب على طائرة «تي38»، واستخدام الروبوتات، فضلاً عن التدريبات النظرية والعملية، بالإضافة إلى مهمات السير في الفضاء، ودورات حول المهارات القيادية، والتدريب على التعامل مع أنظمة محطة الفضاء الدولية في «القسم الأمريكي»، وصولاً إلى تمارين النجاة على اليابسة والماء، وتمارين بدنية متنوعة.

وسعت الإمارات من خلال شراكاتها هذه مع وكالات الفضاء الدولية، إلى الريادة العالمية، ووضع بصمة في مجال استكشاف الفضاء، تعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات وسط الكيانات الدولية في قطاع الفضاء، وخصوصاً فيما يخص استهدف إعداد رواد الفضاء الإماراتيين، وإمدادهم بالخبرات والمعارف على أعلى المستويات العالمية.

من جهته تلقى برنامج الإمارات لرواد الفضاء 4305 طلبات للالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج، بزيادة قدرها 7% عن طلبات الدفعة الأولى والذي بلغ عدد المتقدمين لها 4022 إماراتياً، فيما تم تصفية مترشحي الدفعة الثانية إلى 2099 طلباً بناء على معايير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، التي اعتمدت في تقييمها على الخلفيات الأكاديمية والعلمية، حيث خضع المتقدمون لتقييمات تضمنت اختبار الذكاء العالمي، والمهارات الشخصية، والتقييمات المتخصصة، تم من خلالها اختيار أفضل 1000 متقدم.

الدفعة الثانية

وضمن المرحلة الثانية من الاختبارات، جرت عملية تقييم للمرشحين الألف، حيث استقرت لجنة التقييم على ترشيح 122 متقدماً بعد عمليات التقييم، لإخضاعهم للمقابلات الافتراضية الشخصية، والتي تم من خلالها فرز هؤلاء المرشحين عبر إخضاعهم لاختبارات، تقلصت بنهاية هذه المرحلة بناء على نتائج المقابلات الافتراضية الشخصية، ومن ثم اختيار المرشحين الأنسب بينهم، الذين تم تصفيتهم إلى 61 مرشحاً.

وأجرى مركز محمد بن راشد للفضاء، مع بدء المرحلة الثالثة من اختبارات المترشحين، الفحوصات الطبية المتقدمة للمرشحين الـ61 للمرحلة قبل النهائية، التي تضمنت فحوصات طبية أولية وفحوصات متقدمة، ليتم تصفيتهم إلى 30 مرشحاً انتقلوا بعدها إلى المرحلة الأخيرة لاختيار منتسبي الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والتي بدأ المركز فيها عمليات فرز، تم خلالها إخضاع المتقدمين الـ30 إلى مقابلات أولية ونهائية، حيث تم اختيار 14 مرشحاً منهم بعد اجتيازهم المقابلات الأولية ضمن المرحلة الأخيرة، وصولاً لاختيار الأربعة متأهلين الحاليين، ومن ثم اختيار اثنين نهائيين ليتم إعلانهما رواد فضاء إماراتيين جديدين.

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