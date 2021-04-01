الرئيس السويسري: حريصون على تعزيز التعاون مع الإمارات

المصدر: (برن - وام)

قدم عبيد سالم الزعابي أوراق اعتماده إلى الرئيس غي برميلان رئيس الاتحاد السويسري، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى الاتحاد السويسري.

ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس السويسري وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس السويسري السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والتطور والنماء.

وأعرب عن إعجابه بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات، وأبدى رغبته في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الاتحاد السويسري، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين الصديقين.

يذكر أن سويسرا تعتبر خامس أكبر شريك تجاري للدولة.

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