«التغير المناخي» تناقش تعزيز فاعلية قطاع الصيد

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة لقاء مع رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة، أول من أمس، في مبنى الوزارة في دبي، ناقش خلاله تعزيز فاعلية قطاع الصيد.

واستهدف اللقاء التعرف على أهم التحديات، التي تواجه عمل جمعيات الصيادين.

وأوضح معاليه أن الوزارة تعكف حالياً على تطبيق آلية جديدة، تتيح فتح باب إصدار تراخيص قوارب الصيد، بشكل منظم وفق اشتراطات محددة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في كل إمارة.

ورداً على استفسار رؤساء جمعيات الصيادين حول قرار منع نقل أو بيع رخص القوارب أشار معاليه إلى أن الآلية الجديدة الجاري العمل على تطبيقها قريباً ستعمل على إتاحة الفرصة للراغبين في ممارسة حرفة الصيد عبر إصدار رخص جديدة لهم، وفق شروط محددة.

وأوضح أن الوزارة ضمن جهودها لتنظيم القطاع وضمان فاعليته تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في كل إمارة على حصر رخص قوارب الصيد المسجلة على مستوى الدولة.

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