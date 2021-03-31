الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة ويمنحه "وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني"

استقبل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أمس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه على رأس وفد عسكري الى الجمهورية الموريتانية الشقيقة.

‏‎حضر اللقاء سعادة حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية والفريق محمد بمبه مكت قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني، والفريق البحري إسلكو الشيخ الولي قائد الأركان الخاصة للرئيس الموريتاني.

كما التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، معالي حننه ولد سيدي وزير الدفاع الوطني في موريتانيا، وتم استعراض العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات وموريتانيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

‏‎ وتبادل الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة في نواكشوط وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها.

وقلد معالي حننه ولد سيدي باسم فخامة رئيس الجمهورية الموريتانية، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي "وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني" تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.

وعبر معالي رئيس أركان القوات المسلحة عن تشرفه بـ"وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني الموريتاني"، كما عبر عن شكره لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، منوهاً بمتانة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الامارات بشقيقتها موريتانيا بفضل توجيهات وجهود قيادتي البلدين.

والتقى ايضا معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي في إطار الزيارة، الفريق محمد بمب مكت قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني، وتم بحث سبل التنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة.‎ وقام معالي رئيس الأركان والوفد المرافق بزيارة تفقدية لمجمع محمد بن زايد للدراسات العسكرية العليا والمدرسة الوطنية في نواكشوط.

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