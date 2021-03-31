«صندوق الوطن» يُطلق معسكر الربيع 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف «صندوق الوطن»، وهو مبادرة مجتمعية أطلقها رجال أعمال إماراتيون بهدف تمكين المواطنين وأفراد المجتمع من المساهمة بفاعلية في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، عن إطلاق معسكر الربيع 2021، والذي يُقدم برنامجًا مُكثفًا متعدد الاختصاصات للطلبة بهدف تعريفهم بالتخصصات والمعارف المتقدمة التي ستقوم عليها الصناعات المستقبلية كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

وسيستمر معسكر الربيع خلال الفترة من 28 مارس وحتى 8 أبريل، ويستقطب 220 طالبًا وطالبة من الصف السادس وحتى الصف الثاني عشر بهدف تعريفهم بالتطبيقات المختلفة لتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

يتضمن المعسكر مستويين: يستهدف المستوى الأول الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة من الصف السادس وحتى الصف الثامن.

أما طلاب المرحلة الثانوية من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر فسيتعلمون التطبيقات العملية لعلوم الكيمياء والطب والهندسة في الحياة اليومية، وكيفية توظيف هذه المهارات لإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجه العالم. كما سيتعرّفون إلى الفرص المتاحة لهم في المستقبل والوقوف على المهارات المطلوبة لها، مما سيجعلهم أكثر قدرة على مواكبة احتياجات سوق العمل تماشيًا مع المتغيرات والمستجدات في هذه التخصصات، الأمر الذي سيُمكّنهم من المشاركة في المسيرة التنموية للدولة.

وقالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: «يأتي إطلاق معسكر الربيع في إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها (صندوق الوطن) بهدف المساهمة في الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتوجيهها نحو المجالات والتخصصات التي تخدم خطط التنمية المستدامة للدولة، وذلك من خلال دعمهم وتحفيزهم على اكتساب المهارات والخبرات العالية التي تواكب مُتطلبات العصر في القرن الحادي والعشرين، وتتيح لهم الفرصة للمساهمة في مختلف المبادرات والمشاريع التنموية التي تُحقق مستقبلاً مُشرقًا لجميع أبناء الوطن».

وأضافت باقر أن مبادرات (صندوق الوطن) تُسهم في تكريس مبدأ تمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات، وذلك ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة للنهوض بفئة الشباب الذين يمثلون عماد التنمية، إذ يسعى الصندوق من خلال مشاريعه ومبادراته المختلفة إلى توفير مساحة حقيقية للشباب لتحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال تبنّي الأفكار والمشاريع الريادية والمبتكرة التي تضمن جاهزيتهم للمستقبل.



برنامج

وقالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الدار العقارية: «يمثل برنامج (موهبتنا) فرصة فريدة للطلاب الموهوبين في جميع أنحاء الإمارات لصقل مواهبهم وقدراتهم لاكتساب المعرفة الجوهرية للمستقبل. كما تؤدي المبادرة دورًا رئيسيًا لدعم رؤية دولة الإمارات للنمو والاستدامة من خلال دعم جيل الشباب الذين يُشكلّون اللّبنة الأساسية لبناء مستقبل الدولة. وتفخر الدار العقارية بدعم المبادرات التعليمية المثمرة التي أطلقها برنامج (موهبتنا) ومن بينها معسكر الربيع لعام 2021، والذي سيمنح 220 طالبًا موهوبًا من جميع أنحاء الإمارات المعرفة القيّمة التي ستساعدهم على تمهيد الطريق للنجاح في المستقبل».

وأضاف المهندس شامس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة علي وأولاده القابضة: «تفتخر شركة علي وأولاده أن يكون لها دور في المساهمة بالبرامج التي تطور أبناء وشباب هذا الوطن المعطاء، وأن تؤدي جزءًا من دورها وواجبها تجاه هذا الوطن المعطاء». وأعرب عن شكره لجهود صندوق الوطن الدؤوبة التي تقوم بها لتطوير أبناء الوطن، حيث إنها تدعم رؤية الدولة وجهودها في العطاء والاهتمام المستمر لشعبها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز