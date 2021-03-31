«أبوظبي التقني» و«هيئة الدعم الاجتماعي» يخرجان 24 مواطنة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل مــركــــــز أبــوظــبــــي للتــعــليــــم والتــدريــــب التــقــنــــي والمهــنــــي، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بتخريج 24 مواطنة من برامج «التمكين من مهارات سوق العمل» التي يتم من خلالها إعداد المواطنين للعمل في قطاعات تجارة التجزئة، والتأمين، والسياحة، والضيافة، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمــركـز أبــوظبــي للتــعــليــم والتــدريــب التــقــني والمهــني، وعبدالله حميد العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، ونخبة من المسؤولين، إذ يأتي البرنامج في إطار الاتفاقية التي أبرمها المركز والهيئة مؤخراً والتي تقضي بقيام «أبوظبي التقني» بتقديم الخدمات التدريبية والتعليمية اللازمة لتأهيل فئات معينة تحددها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بما يكسبهم المهارات اللازمة لتأهيلهم للحصول على فرص عمل ومكافآت مجزية في المجالات المشار إليها.

وقال المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، في الاحتفال إن جودة المخرجات في «أبوظبي التقني» موثوق بها؛ بحكم التعاون المتميز مع المركز وبحكم تاريخه الكبير ومخرجاته المشهود لها في سوق العمل والتدريب في أبوظبي والدولة، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون والعمل المشترك المتميز مع المركز في ظل هذه البداية الناجحة جداً.

وأضاف المهندس حمد الظاهري: نشكر الإدارة العليا في «أبوظبي التقني» ممثلة بالدكتور مبارك الشامسي المدير العام؛ وفريق العمل في المركز والذي كان رائعاً في توفير الأطقم التدريسية والتدريبية المتميزة والمتخصصة في المركز، بجانب الإمكانات والموارد التقنية المتميزة، وذلك منذ بداية التخطيط لهذه البرامج وفي مراحل التنفيذ ووصولاً إلى هذه المخرجات الرائعة؛ إذ حرصت شخصياً على حضور الاحتفال بها بحكم أنني كنت جزءاً من بداية التعاون مع «أبوظبي التقني»، ونبارك للخريجات بخير بداية للاعتماد على النفس، وليكنّ جزءاً مهماً من الموارد البشرية في إمارة أبوظبي سواء القطاع الحكومي أو الخاص والشكر موصول لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، على جهودها المتميزة.



تعاون

بدوره، قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمــركــــــز أبــوظــبــــي للتــعــليــــم والتــدريــــب التــقــنــــي والمهــنــــي، إن هذه البرامج تأتي في إطار حرص أبوظبي التقني على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بضرورة التعاون بين مؤسسات القطاع العام من أجل تنفيذ البرامج اللازمة لإعداد وتأهيل الشباب والمواطنين عامة، بمختلف المهارات التي تساهم في تطوير الذات، بما يجعلهم قادرين على الوصول إلى مراحل تمكنهم من المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة، ورفد سوق العمل بالكوادر البشرية القادرة على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، معرباً عن تقديره للدور المتميز الذي تقوم به هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالتعاون مع أبوظبي التقني لتدريب المواطنين وتمكينهم وفق برامج علمية وعملية متميزة، تؤهلهم للمستقبل والانخراط في مختلف التخصصات المطلوبة في سوق العمل.



وقال عبدالله حميد العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة: إننا نسعد اليوم بتخريج هذه الدفعة الأولى التي تأتي في إطار تكامل الأدوار وترابط الجهود الحكومية بهدف تمكين الأفراد القادرين على العمل من الأسر المواطنة المستفيدة، ونثني على الدور الذي قام به أبوظبي التقني في توفير البرامج التدريبية المهنية والعملية لتعزيز جهوزية الأفراد المستفيدين وبناء قدراتهم، وبالتالي مشاركتهم الإيجابية في المجتمع وتحقيق استقلالهم المالي.

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