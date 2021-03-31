توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 15:57 والمد الثاني عند 03:35 الجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 21:18.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 12:50 والمد الثاني عند الساعة 00:08 الجزر الاول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 20 90 25

دبــي 33 21 95 45

الشارقة 34 20 90 35

عجمان 34 20 85 35

أم القيوين 35 20 90 35

رأس الخيمة 37 18 95 25

الفجيرة 33 23 95 20

العين 39 18 85 15

ليوا 37 16 85 15

الرويس 29 18 80 50

السلع 29 18 80 50

دلما 28 20 80 50

طنب الكبرى 28 21 85 40

طنب الصغرى 28 21 85 40

أبو موسى 28 21 85 40.

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