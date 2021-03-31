«أطباء الامارات» تدشن 20 عيادة متنقلة ومستشفى متحرك في 10 دول في العالم

المصدر: أبو ظبي ـ البيان:

تزامنا مع يوم الطبيب العالمي الذي يصادف ال 30 من مارس من كل عام، دشنت مبادرة أطباء الامارات 20 عيادة متنقلة ومستشفى متحرك لتشغيلها في 10 دول في العالم في بادرة تهدف الى تقديم حلول صحية سريعة لتغطية الاحتياجات الصحية في المناطق المنكوبة أو البعيدة عن المدن، ولتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للفقراء بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة.

وتأتي مبادرة أطباء الامارات العالمية استكمالا للمبادرات السابقة التي تم خلالها تدشين العديد من العيادات والمستشفيات المتنقلة، بهدف استقطاب وتمكين وتكريم الاطباء وبالأخص العاملين في خط الدفاع الأول، من خلال العديد من الفعاليات أبرزها اعتماد يوم الطبيب الاماراتي، وتخصيص جائزة الطبيب الاماراتي، وتنظيم ملتقى اطباء الامارات، وحملات أطباء الامارات في شتى بقاع العالم تحت شعارعلى «خطى زايد» وفي إطار مبادرة «لا تشلون هم» بمشاركة زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الالمانية في نموذج مميز للعمل الانساني المشترك.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس «امارات العطاء» رئيس أطباء الإمارات، أن سلسلة العيادات والمستشفيات المتحركة عبارة عن حافلات مجهزة وفق أعلى المستويات تم تدشينها في عشر دول، بإشراف اطباء متطوعين في برنامج القيادات الانسانية الشابة، مشيرا الى أن مبادرة اطباء الامارات تحرص على تبني المبادرات المبتكرة والتي تساهم بشكل فعال في تخفيف معاناة الفقراء في شتى بقاع العالم انسجاما مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى مبادئ الجود والعطاء في قلوب أبناء دولة الإمارات بحبه ورعايته لهم، وإيمانه بأن الإحساس بخدمة المجتمع هي خصال متأصلة داخل كل إنسان.

وقال إنه تم تدشين المبادرة العالمية تزامنا مع يوم الطبيب العالمي كمنصة يتم فيها اطلاق المبادرات وتبني البرامج التي فيها توجيه تحية إجلال وتقدير إلى العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وجميع الكوادر العاملة في هذا المجال، لجهودهم الاستثنائية خلال التعامل مع وباء كورونا العالمي، وتصدرهم المشهد العام بما قدموه من تضحيات كبيرة ووجودهم بالصف الأول ليلاً ونهاراً غير مبالين بالمخاطر في سبيل تحقيق حياة آمنة لأفراد المجتمع، وتنفيذاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «لا تشلون هم».

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