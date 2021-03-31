مركز الشرطة الذكي بواحة دبي للسيليكون ينجز 4656 معاملة ذكية في 5 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أنجز مركز الشرطة الذكي (SPS) "ووك إن" التابع لشرطة دبي في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، 4,656 معاملة ذكية منذ افتتاحه في أواخر سبتمبر 2020.

ويوفر المركز الذكي، الذي زاره أكثر من 21,303 متعاملاً منذ افتتاحه، باقة متنوعة من خدمات شرطة دبي للمتعاملين على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، بالاستفادة من أحدث تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك دعماً لاستراتيجية دبي الذكية وارتقاءً بجودة الحياة فيها وتسهيلاً لإجراءات المتعاملين، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال إجراءات التباعد الجسدي التي يوفرها المركز الذكي.

وكان معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون ، افتتحا مركز الشرطة الذكي في واحة دبي للسيليكون قبل خمسة أشهر بهدف توفير الخدمات الذكية لشرطة دبي وجعلها في متناول قاطني الواحة والعاملين فيها وزوارها.

وأكد العميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الإصطناعي في شرطة دبي، أن مركز الشرطة الذكي (SPS) في واحة دبي للسيلكون يُعد إضافة نوعية للمراكز الشرطية الذكية التي تعمل شرطة دبي على تعمميها في مختلف أرجاء الإمارة من أجل تقديم كافة الخدمات إلى المواطنين والمقيمين والزوار بطريقة ذكية وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن إنشاء مراكز الشرطة الذكية تأتي انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تقديم أرقى الخدمات الشرطية الذكية والمُبتكرة لأفراد الجمهور، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، مشيداً بالنتائج التي حققها مركز الشرطة الذكية في واحة دبي للسيلكون في فترة قصيرة، والتي تدعم أهداف وتطلعات شرطة دبي المستقبلية في مراكز الشرطة الذكية بكافة أنواعها بما يساهم في تحقيق تطلعات إمارة دبي في أن تكون سباقة دائماً وتحقق الريادة العالمية بأفكار استثنائية ونوعية.

وقال المهندس معمر خالد الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون: "شكّل افتتاح مركز الشرطة الذكي في واحة دبي للسيليكون نهاية العام الماضي تجسيداً عملياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تعزيز الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بجودة الحياة وترسيخ مقومات الحكومة الذكية التي تجعل من دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل."

وأكد الكثيري أن مركز الشرطة الذكي في واحة دبي للسيليكون يدعم استراتيجية المدينة الذكية التي تتبعها سلطة الواحة لتوفير أفضل الخدمات الذكية لسكانها وقطاعات الأعمال فيها لتكون دبي الخيار الأول للعيش والعمل حاضراً ومستقبلاً."

واعتبر الكثيري أن حجم الإقبال على الخدمات الذكية لشرطة دبي يؤكد أهمية تلبية تطلعات الجمهور من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وشركاء الأعمال، وهو نهج تحافظ عليه سلطة واحة دبي للسيليكون في كافة عملياتها التشغيلية والإدارية.

وشملت خدمات مركز الشرطة الذكي بواحة دبي للسيليكون خلال الأشهر الخمسة الماضية شهادات حسن السيرة والسلوك، وبراءات الذمة، ودفع المخالفات المرورية، وإصدار التصاريح، وغيرها من الخدمات الحيوية التي تقدمها شرطة دبي.

ويقدم مركز شرطة دبي الذكي بواحة دبي للسيليكون أكثر من 60 خدمة ذكية رئيسية وفرعية بسبع لغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين، ويسهل حصولهم على الخدمات التي يرغبون بها في أي وقت.

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