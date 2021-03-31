حمدان بن محمد يعتمد مشروع استراتيجية دبي 2030

المصدر: (دبي ــ البيان)

برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2030، لتكون بمثابة البوصلة التي توجه مسيرة الإمارة نحو المستقبل بخطى واثقة تعتمد في جوهرها على الإبداع والفكر الخلّاق والحلول المبتكرة، استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمكانة المنشودة للإمارة في المستقبل، وما يجب تبنيه وتنفيذه من مشاريع وبرامج ومبادرات تواكب طموح دبي للوصول إلى أرقى مراتب التفوّق، حفاظاً على مكانتها كرمز للتنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وتم تنظيم ورشة عمل تحضيرية عن بُعد لفريق العمل الحكومي الذي تم تشكيله لتطوير الخطة، حيث ستمثل الخطة خريطة طريق للإمارة خلال العقد المقبل، تأسيساً على النجاح المتحقق من خلال «خطة دبي 2021».

ويتشكّل فريق العمل الرئيس من قيادات تمثل 44 جهة حكومية وشبه حكومية، وستدعمه فرق فرعية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي يُعد العصب الرئيس لاقتصاد دبي، والقطاع غير الربحي، والخبراء، ومختلف فئات المجتمع المدني.

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