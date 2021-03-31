«ملتقى السفراء» يستعرض الآفاق المستقبلية للسياسة الخارجية بأفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام

تطرق معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة إلى الآفاق المستقبلية للسياسة الخارجية في أفريقيا، وذلك خلال مداخلة له عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن أعمال اليوم الثالث لملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج بدورته الخامسة عشرة.

أعقب ذلك جلسة مع عمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحدث فيها عن أدوار الوزارة ومن ثم جلسة أخرى حول مستجدات قطاع الخدمات المساندة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي قدمها عبدالله محمد البلوكي وكيل وزارة مساعد للخدمات المساندة.

واختتم اليوم الثالث للملتقى بجلسة حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي أدارتها الإعلامية هادلي غامبل وجمعت يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ونورمان رول كبير مستشاري مشروع «مكافحة التطرف» و«المتحدون ضد إيران النووية».

جدير بالذكر أن الملتقى يعقد سنوياً في العاصمة أبوظبي ويمثل فرصة مهمة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القيادة والمسؤولين في الدولة وسفراء وممثلي البعثات التمثيلية في الخارج على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز من أداء السياسة الخارجية الإماراتية وفاعليتها.

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