«الصحة» تسلط الضوء على منصة «رعايتي»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة تعريفية افتراضية عن منصة «رعايتي» لمقدمي الرعاية الصحية بمشاركة ممثلين من مستشفيات ومراكز طبية عدة في الإمارات الشمالية بهدف التعريف بالمنصة وميزاتها وشرح آلية عملها وفوائد اعتمادها.

وأكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أهمية هذه الندوة الافتراضية للتعريف بمنصة «رعايتي» التي تشكل مصدراً للبيانات الشاملة عن الوضع الصحي لسكان الإمارات وجودة الخدمات المقدمة من خلال توفير بيانات دقيقة لمقدمي خدمات التأمين الصحي والجامعات وللباحثين مع تطبيق أعلى معايير السرية والخصوصية من أجل تحويل هدف الرعاية الصحية لرؤية الإمارات 2021 إلى واقع ملموس.

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