«جامعة محمد بن زايد الإنسانية» جاهزة لدعم دراسة «منتسبي الخدمة»

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية جاهزية الجامعة لدعم مشروع الدراسة الجامعية لمنتسبي الخدمة الوطنية والذي يسمح لجميع المنتسبين من طلبة الصف الثاني عشر خريجي العام الدراسي 2020 ـ 2021 والذين سيلتحقون بالدفعة الـ16 والدفعات التي تليها بدراسة المساقات الجامعية بنظام التعليم عن بعد وذلك بهدف ضمان مواصلة الطالب دراسته الجامعية أثناء فترة الخدمة.

وقال إن هذا المشروع يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في بناء الإنسان وتطوير الكوادر البشرية الوطنية للمستقبل من خلال تحقيق التكاملية بين برنامج الخدمة الوطنية ومنظومة التعليم الجامعي والاستفادة من المهارات التي يتعلمها المجندون خلال فترة تدريبهم في تحسين أدائهم الأكاديمي في التخصصات التي يرغبون بالالتحاق بها.

وتوجه الدكتور خالد الظاهري مدير الجامعة باسم الجامعة بأسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدة على جهودها في تطوير الكوادر البشرية الوطنية من خلال الحرص على التحاقهم بالخدمة الوطنية ومواصلتهم التعليم الجامعي.

منظومة رقمية

أكد الدكتور خالد الظاهري مدير الجامعة أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تمتلك منظومة رقمية متطورة مكنتها من الاستجابة لمتطلبات التعليم الرقمي، وكادراً تدريسياً ملماً بالتقنيات الحديثة وبطرق توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، الأمر الذي يجعلها قادرة على توفير تجربة تعليمية متكاملة لجميع الطلبة في كل وقت وحين.

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