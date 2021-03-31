«معاً» تطلق برنامجاً افتراضياً لتعزيز المشاركة المجتمعية في ظل الجائحة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إطلاق برنامج «لنتواصل» وهو مبادرة افتراضية تمتد على مدار 10 أسابيع تتيح فرصة المشاركة بشكل مجاني لأفراد مجتمع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كافة.

وتم إطلاق برنامج «لنتواصل» بهدف تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية والتواصل في ظل التحديات الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، إذ يوفر البرنامج فرصة متميزة للمشاركة والاندماج الاجتماعي من خلال توسيع نطاقه ليشمل أبناء المجتمع كافة ومن خلال أربعة مجالات تتضمن الصحة والعافية، والأعمال والتدريب، والمجتمع، والفن والثقافة.

دعم

وتسعى هيئة معاً لدعم أبناء المجتمع في اتباع نمط حياة صحي من خلال التركيز على المجالات الأربعة فضلاً عن تعزيز القدرات الإبداعية وزيادة الثقة بالنفس وترسيخ التعاون وتفعيل لغة الحوار في ميدان الفنون والثقافة وإرساء قيم التماسك المجتمعي من خلال زيادة الوعي بقضايا المجتمع المتمثلة بالاستدامة والشمول الاجتماعي.

ويترأس كل مجال ممثل لتقديمه للمجتمع وستنعقد المبادرات عبر الإنترنت كل أسبوعين لتغطي مناطق مختلفة ضمن مجال معين وسيتم فتح باب المشاركة أمام أبناء المجتمع في كل مبادرة متاحة مدة 10 أسابيع. وتم اختيار الممثلين بناءً على خبراتهم ضمن مجالاتهم ومساهماتهم في القضايا المجتمعية وتأثيرهم في أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخبرتهم العملية داخل مجتمع أبوظبي.

كما ستتم استضافة مبادرات مختارة بحضور أفراد مؤثرين، بمن في ذلك الشباب وأصحاب الهمم وكبار السن وغيرهم، لتسليط الضوء على سبل التعاون وتفعيل لغة الحوار لتبادل الخبرات والمعرفة بين جميع فئات المجتمع في نواحي الحياة كافة.

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «نحن فخورون بإطلاق برنامج «لنتواصل» في أبوظبي حيث تم تنظيم البرنامج ووضع قواعده بعناية ليناسب فئات المجتمع كافة، وأضافت: مر علينا عام استثنائي واختلف نمط الحياة فيه، ولذا نأمل أن يعمل البرنامج الجديد على سد الفجوة الحاصلة في التواصل والتفاعل المباشر بين أبناء المجتمع».

أنشطة

يتضمن البرنامج أنشطة ممتعة ومفيدة وحوارات تقام افتراضياً تناسب مختلف أفراد المجتمع، بغض النظر عن العمر والجنس والجنسية والخلفية الثقافية. ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تعزيز الشعور بالاندماج الاجتماعي والانتماء بين سكان أبوظبي.

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