مركز الفلك بأبوظبي: 13 أبريل غرة رمضان

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أكد مركز الفلك الدولي في أبوظبي، أن غالبية دول العالم الإسلامي ومنها دولة الإمارات، ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الإثنين 12 أبريل المقبل الموافق 29 شعبان 1442هـ، وأن رؤية الهلال في هذا اليوم غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، وأن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكتين، إذ إن هناك إمكاناً لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الإثنين، ومن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 أبريل بداية شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرقي العالم الإسلامي والتي لن تتمكن من رؤية الهلال يوم الإثنين حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 أبريل.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إن شهر شعبان بدأ الإثنين 15 مارس في معظم الدول الإسلامية، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الإثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق 12 أبريل المقبل، ومن هذه الدول الإمارات وسلطنة عُمان والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وإندونيسيا وماليزيا وبروناي ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

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