68.3 % تخفيض استهلاك الأوراق في «محمد بن راشد للإسكان» 2020

المصدر: دبي - أحمد يحيى

بلغ معدل تخفيض استهلاك الأوراق في خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 68.3% في نهاية 2020، فيما يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وإنجاز مستهدفات استراتيجية التحول لجهات رقمية بنسبة 100% بحلول 12 ديسمبر 2021، وذلك لتعزيز استخدام التكنولوجيا والبيانات لتطوير بيئة عمل رقمية.

وأوضح ناصر الأوغاني رئيس قسم العمليات والدعم في المؤسسة أن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية تعد دافعاً قوياً وراء سعي المؤسسة للتحول إلى خدمات لا ورقية بنسبة 100%، مبيناً انه تم تطبيق العديد من المبادرات ذات الصلة، أبرزها استخدام نظام «الذكاء الإسكاني» و«التوقيع الرقمي»، و«المكتب الرقمي» والتي كانت نتاج تحسين وتبسيط مجموعة من العمليات والإجراءات، فيما تبنت المؤسسة التقنيات الحديثة والناشئة وفقاً للمعايير والممارسات العالمية لترسيخ مبدأ الحكومة الرقمية.

وطورت المؤسسة كافة الخدمات الالكترونية تسهيلاً على المستفيدين، والتي تشمل «تطبيق إسكان، وتطبيق المصمم الذكي، ونظام الذكاء الإسكاني، وتطبيق اللجنة الذكية، وتطبيق معرف الإسكان في نسخته الجديدة، وتطبيق المدير الذكي، وتطبيق دفعات المقاولين للمهندسين».

وتسهم هذه الخطوات في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، ومواكبة الخطط الحكومية لإسعادهم والتسهيل عليهم، فيما تم تحديث خدمات تطبيق معرف الإسكان، حيث أصبح يعتمد على الأوامر الصوتية للمستفيد، والتي من خلالها يمكن البدء بالخدمة التي يريدها من خلال الصوت، فيما يوفر نظام الذكاء الإسكاني، خدمات إسكانية استشارية، وذلك لتسريع الإجراءات داخل المؤسسة.

واستطاعت المؤسسة من خلال تعزيز التحول الرقمي في خدماتها إحداث نقلة نوعية في أدائها، وتقديم خدماتها للمستفيدين عبر مراجعة وإعادة تصميم كل عملياتها الداخلية، بتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الكبيرة.

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