وزير خارجية العراق يشيد بالعلاقات الأخوية مع الإمارات

المصدر: (بغداد - وام)

قدم سالم عيسى القطام نسخة من أوراق اعتماده إلى الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، سفيراً لدولة الإمارات لدى العراق، وذلك في مقر وزارة الخارجية في العاصمة بغداد.

ونقل السفير إلى وزير خارجية العراق تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنياته لحكومة وشعب العراق مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات كافة.

وأكد بذل كافة الجهود لتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، حمل الدكتور فؤاد حسين، السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مشيداً بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بالعراق.

وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه.

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