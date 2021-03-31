نظام ذكي لمراقبة أداء الأصول عن بُعد في مترو دبي

المصدر: دبي - البيان

طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاماً ذكياً مركزياً فائق التطوّر لرصد ومراقبة أداء الأصول عن بُعد في مترو دبي، وتحديداً في مشروع مسار 2020، وذلك في خطوة تستهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وتفصيلاً، قال عبدالرحمن الجناحي، مدير إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: «يستخدم هذا النظام الذكي تقنية إنترنيت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي في تحليل عدد كبير من بيانات الأصول بشكل مستمر والتنبؤ بأي تغير سلبي يطرأ على أداء الأصول قد يؤدي إلى تعطّل الخدمة التشغيلية لمترو مسار 2020. وفي حالة حدوث مثل هذه الحالات، يقوم النظام الذكي بإشعار مشغّل المترو بمركز التحكم الرئيس في محطة الراشدية للقيام بالصيانة الوقائية اللازمة قبل حدوث أي عطل قد يؤثر في عملية التشغيل للمترو».

وأضاف الجناحي: «تهدف الهيئة من تطبيق هذا النظام إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير استراتيجية الصيانة التنبؤية لأصول مترو دبي إذ لعب هذا النوع المتطوّر من الصيانة دوراً حيوياً لتقليل نسبة الأعطال في أصول المترو، التي تمت مراقبتها من خلال هذا النظام في عام 2020 مقارنةً بالأعوام السابقة.

ومن المتوقع أن يؤدي النظام إلى تقليل أعطال الأصول وخفض تكاليف الصيانة للقطارات بشكل ملحوظ في المستقبل وذلك عن طريق التدخل المبكر لأعمال الصيانة اللازمة قبل حدوث العطل وتقليل استهلاك قطع الغيار».

غايات

أكّد عبدالرحمن الجناحي أن النظام الذكي ينسجم مع عدد من الغايات الاستراتيجية للهيئة ومنها: استدامة الأصول، ودبي الذكية والاستدامة المالية بالإضافة إلى أن هذا النظام ينسجم كذلك مع (استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة)، التي أطلقتها حكومة الدولة 2017 إذ تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز