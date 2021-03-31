إغلاق سوبر ماركت مخالف في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «سوبر ماركت فير برايس» بأبوظبي التي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2015913) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، ومنها تدني مستوى النظافة في جميع مناطق تداول وحفظ الغذاء، ورصد الحشرات في مناطق عرض الغذاء وغيرها من الممارسات الضارة بسلامة الغذاء وصحة المستهلكين، إذ صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات للأسباب نفسها بالإضافة إلى توجيه إنذار بالإغلاق الإداري آخرها كان بتاريخ 24 مارس الجاري ولكنها لم تقم بتصويب أوضاعها.

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