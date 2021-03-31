«نقل أبوظبي» يؤكد حرصه على تحقيق أفضل أداء في السلامة والصحة المهنية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، حرصه على توفير أقصى معايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تعزز معايير الأمن والسلامة في وسائل النقل وتضمن سلامة وصحة العاملين في القطاع وتقلل من احتمالية وقوع الحوادث في مواقع ومقار العمل، مشيراً في ذلك إلى أهمية التعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص، لتحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد على ضرورة تحقيق الامتثال التام لمعايير ومتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية الصادر عن مركز أبوظبي للصحة العامة، إذ يتولى مركز النقل المتكامل مهام الإشراف على تطبيق تلك المعايير.

هذا وكان مركز النقل المتكامل قد حصل في شهر ديسمبر الماضي بعد مراجعة شاملة من قبل مدققين خارجيين لنظام الإدارة البيئية بالمركز على شهادة «آيزو 14001» وعلى شهادة «آيزو 45001» في مجال إدارة السلامة والصحة المهنية.

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