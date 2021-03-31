حمدان بن راشد.. بصمات واضحة بقطاعي الطاقة والمياه في دبي

المصدر: دبي - البيان

ترك المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، بصمات واضحة في العديد من المجالات التي أسهمت في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وكان له رؤية ثاقبة أسهمت في تطوير البنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي من موقعه كرئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، ما أسهم في مواكبة متطلبات التنمية المستدامة واحتياجات قطاعات الاستهلاك من خلال خطط مدروسة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل، وترك بصمات واضحة بقطاعي الطاقة والمياه في دبي.

وكان لتوجيهات ومتابعة المغفور له دور كبير في توفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه في دبي، أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر ووجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، في المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء للعام الثالث على التوالي، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي.

وفي أبريل 2019، دشَّن المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مشروع توسعة المحطة «إم» التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي في جبل علي؛ وتعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الإمارات.

وسجلت دبي إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء، في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وعزّزت توجيهات ومتابعة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من تميز دبي على المستوى العالمي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة. وتحت رئاسة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروعات كبرى للطاقة المتجددة والنظيفة أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وعند افتتاحه للدورة السادسة من القمة العالمية السادسة للاقتصاد الأخضر في أكتوبر 2019، والتي شارك فيها رؤساء دول ورؤساء حكومات ومنظمات دولية وإقليمية إلى جانب ممثلين عن قرابة 80 دولة حول العالم، قال المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، إن دولة الإمارات حققت إنجازاً مهماً في سبيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لدولتنا في مجال الطاقة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

الاهتمام بالاستدامة

أولى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اهتماماً كبيراً بالاستدامة والحفاظ على البيئة وكان حريصاً على متابعة المشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز الاستدامة.

وفي فبراير 2013، افتتح المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «المبنى المستدام»، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة القوز، ويعد أكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء محققاً 98 نقطة، وفق مقياس مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة (LEED) والذي يشتمل على 110 نقاط.

وتحت رعاية المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد، طيّب الله ثراه، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية سنوياً منذ عام 1999، ويعد أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة، ويوفر فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة.

واستقطبت الدورة الثانية والعشرين من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية عام 2020، والتي نظمتها الهيئة عبر منصة افتراضية، 1076 شركة عارضة من 52 دولة، و63058 زائراً من مختلف أنحاء العالم، وهو أكبر عدد من الزوار في تاريخ المعرض على مدى 22 عاماً.

وخلال افتتاحه الدورة الثانية والعشرين في أكتوبر 2020، قال المغفور له الشيخ حمدان بن راشد، طيّب الله ثراه: «تتميز هذه الدورة من المعرض «المحايد للكربون»، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتجربة استثنائية للعارضين والزوار وإمكانية اللقاء بين العارضين وأصحاب القرار، بالإضافة إلى الندوات والجلسات التي يشارك بها مسؤولون وخبراء وشخصيات مؤثرة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاستدامة.

ونأمل أن يشهد المعرض مشاركات ولقاءات وتوصيات ناجحة ومقترحات عملية لدعم مسيرة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً». وعند افتتاحه للمؤتمر العالمي لتحلية المياه 2019 في دبي، والذي نظمته «الجمعية العالمية لتحلية المياه» ويعد الأكبر في العالم والأبرز من نوعه في المجالات التخصصية لتحلية المياه، قال المغفور له الشيخ حمدان بن راشد، طيّب الله ثراه: «نؤكد على مواصلة جهودنا الحثيثة جنباً إلى جنب مع الجمعية الدولية لتحلية المياه لتحقيق النجاح لهذا الحدث العالمي، فلدينا رؤية مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة والمسؤولية البيئية عن طريق تطوير واستخدام التقنيات المبتكرة في تحلية المياه».

الاهتمام بالتعليم

أولى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اهتماماً خاصاً بالتعليم، وكان حريصاً على إعداد جيل متعلم يواكب حكومة وفكر المستقبل، إضافة إلى تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم والحصول على أعلى الدرجات العلمية.

وفي مايو 2018، افتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في منطقة الحضيبة بدبي، ويضم أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية التي تهدف إلى تمكين الشباب المواطن وتزويدهم بالمهارات الفنية وفق أفضل المعايير العالمية، وتسهم في إعداد جيل من المواطنين يعي أهمية العمل المهني ويدرك مصلحة الوطن في الانتساب إلى برنامج علمي وتقني رائد يعزز من جهود الدولة في توطين الوظائف الفنية في قطاعي الطاقة والمياه.

وفي ديسمبر 2020، شهد المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، تخريج 35 من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي حصلوا على ماجستير «أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل» و57 طالباً من خريجي أكاديمية الهيئة.

وفي مارس 2021، أمر المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمَكرمةٍ لجميع طلاب الدفعة الأولى (2019-2020) من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل»، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

أنوار دبي

شملت مبادرات المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مجال العمل الخيري والإنساني والاهتمام بالاستقرار الأسري للمواطنين، عبر رعاية الأعراس الجماعية.

وبمكرمة منه، رحمه الله، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، منذ عام 2007، العرس الجماعي «أنوار دبي» سنوياً لتيسير أمور الشباب المواطن المقبل على الزواج، بما يدعم قيم التعاضد بين أبناء الوطن وإرساء المفاهيم النبيلة للمجتمع الإماراتي وبناء أسر مستقرة سعيدة بعيدة عن الديون والقروض. ووصل عدد الموظفين والموظفات الذين احتفت بهم هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن أعراسها الجماعية «أنوار دبي» إلى 616 موظفاً وموظفة.

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