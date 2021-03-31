«ومضات من رحلة التميز والريادة» ندوة افتراضية في «كليات التقنية»

المصدر: دبي - البيان

عقدت كليات التقنية العليا بالتعاون مع «برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي»، ضمن سلسلة «حوارات التميز الحكومي» «ندوة افتراضية» عن بُعد بعنوان ومضات من رحلة التميز والريادة في كليات التقنية العليا، استعرضت فيها النتائج التي حققتها الكليات من خلال تبنيها منظومة التميز الحكومي 2.0 التي حفزتها على تطبيق أساليب عمل غير تقليدية تعتمد على الاستباقية والمرونة والابتكار، ما عزز من قدرتها على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، وتقديم خدمات تعليمية متميزة وذات كفاءة عالية.

تعزيز

وركزت الجلسة التي شارك فيها الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من المسؤولين الحكوميين والمديرين والخبراء والأكاديميين وأكثر من 900 شخص على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية في مؤسسات التعليم لتعزيز جهوزيتها للمستقبل وبما يضمن استمرار التعليم وخصوصاً وقت الأزمات.

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التميز في المنظومة التعليمية، وتطوير الحلول والأدوات المبتكرة التي تضمن استدامة التعليم واستمراره.

من جهته، أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن كليات التقنية العليا في عام 2020 ورغم تحديات جائحة (كوفيد 19) تمكنت من تحقيق إنجازات عديدة والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الجيل الرابع وأن ذلك جاء نتاجاً لتخطيط وجهوزية مسبقة انطلقت من الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وأسس منظومة التميز الحكومي المتعلقة بالمرونة والاستباقية والابتكار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز