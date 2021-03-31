تفاهم بين «سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة» و«الغرير للتعليم»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وقعت مؤسستا «الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة» و«عبدالله الغرير للتعليم» اتفاقية تفاهم لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال التعليم والمشورة المهنية للشباب.

وستعمل المؤسستان معاً من خلال شراكة تمتد ثلاث سنوات من أجل توفير ورش العمل للطلبة المنتسبين إلى برنامج الغرير للمفكرين اليافعين والمقيمين في إمارة رأس الخيمة بجانب تقديم موارد على غرار خدمات المشورة المهنية وإعداد الطلبة للانتقال إلى المرحلة الجامعية لكي يتميزوا فيها.

دور أساسي

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: «يلعب الشباب في دولة الإمارات دوراً أساسياً في نموها الاقتصادي، وشراكتنا مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة تحتفي بإمكاناتهم وتقدم لهم الدعم ليعملوا على تطوير المهارات التي يحتاجون إليها لتحقيق نجاح كبير في رحلتهم التي تبدأ على مقاعد الدراسة وتستمر في سوق العمل».

من جانبه قال محمد عمران الشامسي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «لعل أحد أبرز أهدافنا في المؤسسة هو بناء علاقات مثمرة مع شركائنا الاستراتيجيين، تصب في نهاية المطاف في مصلحة الطلبة في دولة الإمارات أثناء مسيرتهم على مقاعد الدراسة».

جودة

ستتعاون المؤسستان لرفع جودة التعليم بشكل استراتيجي في صفوف الشباب الإماراتي وسد الفجوات على صعيد خدمات تقديم المشورة المهنية للطلبة، كون هذه الخدمات أساسية لمرحلة انتقالهم بشكل سلس من مقاعد الدراسة إلى الحياة المهنية الهادفة.

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