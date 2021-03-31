«موارد دبي البشرية» تنظم ورشة حول العمل الحر من خلال منصة «خبراتي»

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة عمل تدريبية افتراضية، بعنوان «كيف تعمل بشكل حر من خلال منصة خبراتي» شارك فيها عدد من المسجلين في المنصة، وهي منصة للعمل الحر، بالكفاءات الحرة، أطلقتها الدائرة لتكون حلقة الوصل بين أصحاب المهارات والكفاءات الحرة، من أبناء الإمارات، والقطاع الخاص والشركات الأجنبية وأيضاً الأفراد المهتمين بالاستفادة من هذه الخدمات المقدمة من أصحاب الخبرات والمهارات الإماراتيين المسجلين في المنصة.

وقدم المختصون في منصة خبراتي شرحاً وافياً للمشاركين للتعريف بالمنصة التي تعد منصة للخبرات الوطنية، وكيفية فتح وتفعيل حساب للعمل الحر من خلال المنصة، وكيفية العمل عليها. كما قدم المختصون شرحاً وافياً حول الأدوات المتاحة للعاملين بشكل حر.

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