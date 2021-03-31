انقطاع المياه في «الوسطى» بالشارقة لصيانة بمحطة الفجيرة

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير)

أفاد سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بأن انقطاع المياه الذي شهدته بعض الشعبيات في المنطقة الوسطى «الذيد، مليحة، المدام» جاء نتيجة لأعمال الصيانة الطارئة التي أجرتها «الاتحاد للماء والكهرباء» في الفجيرة للمحطة الرئيسية، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن أعمال الصيانة وانقطاع المياه قبل البدء بها من خلال رسائل نصية وردت للمستهلكين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.

وقال إن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة دائمة العمل على بنيتها التحتية من خلال مشاريع تطويرية واستراتيجية متضمنة الإحلال والتطوير الدائم في الشبكات، لافتاً إلى أن الهيئة لديها خزانات مياه استراتيجية لتوفير الخدمة، منها خزان في حمدة والمدام والبديع والحمرية التي تمتلك على سبيل المثال خزاناً سعته 20 مليون غالون، مؤكداً أن الترتيبات تكون مسبقة في حال الصيانة من أجل أخذ الاحتياطات، وأنه جرى الإعلان في الشارقة عن أعمال الصيانة.

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