محطات الأبحاث تنفذ 28 مشروعاً لتعزيز الأمن الغذائي في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن قيام محطات الأبحاث الزراعية التابعة لها بإجراء 28 بحثاً زراعياً وحيوانياً وفي السلامة الغذائية خلال العام الماضي 2020، منها أبحاث لتقييم أصناف المحاصيل الزراعية الملائمة لظروف المناخ والتربة، واختيار الأصناف ذات الإنتاجية العالية، وأبحاث أخرى تخص وقاية النبات ودراسات التربة والري والتسميد، فضلاً عن الأبحاث المتصلة بتجربة تقنيات حديثة، والأبحاث الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية للضأن والماعز والدجاج، وذلك لتعزيز الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي.

وتتوفر لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ثلاث محطات للأبحاث الزراعية التطبيقية، اثنتان منها في مدينة العين، الأولى في منطقة «السلامات» والثانية في منطقة «الكويتات»، بينما تقع محطة الأبحاث الثالثة في منطقة بني ياس بأبوظبي، وتدعم هذه المحطات الأنشطة البحثية والإنمائية للهيئة، من خلال تطوير وتبني التقنيات الزراعية الملائمة لبيئة ومناخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيجاد وتطوير تقنيات زراعية مبتكرة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومواجهة تحديات التربة المناخ، وندرة المياه، حيث تدار هذه المحطات من قِبل كادر عالي الكفاءة من ذوي الخبرة في استخدام الأساليب الابتكارية وخطط نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما في ذلك أنظمة الري المتطورة، والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، ومكافحة أمراض النبات، وتطوير زراعة المحاصيل وتنمية الثروة الحيوانية.

وقد ركزت محطات الأبحاث الثلاث خلال العام الماضي على 7 مشاريع بحثية لتجربة وتقييم تقنيات حديثة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وتربية نحل العسل، منها تقييم أغطية بلاستيكية مبتكرة للبيوت المحمية، وتقييم مدى فعالية تكنولوجيا ترددات الراديو المنخفضة لمعالجة المياه المالحة وتأثيرها على محاصيل الخضراوات وأنواع المحاصيل الأخرى، بالإضافة إلى تقنيات.

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