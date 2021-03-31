39 ولادة في سيارات «إسعاف دبي» خلال 27 شهراً

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن تسجيل 39 ولادة في سيارات الإسعاف خلال عامي 2019 و2020 والأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، جميعها تكللت بالنجاح وفقاً للبروتوكولات العالمية المتبعة في الولادة، إضافة لنقل 336 حالة ولادة للمستشفيات خلال الفترة نفسها.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ«البيان»: 9 حالات كانت خلال عام 2019 و28 حالة خلال عام 2020، وحالتان منذ بداية عام 2021 ولنهاية شهر مارس، في حين توزعت حالات الولادة التي تم نقلها للمستشفيات على النحو التالي 115 خلال عام 2019، و215 خلال عام 2020 الماضي و6 حالات منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى أن جميع السيارات المخصصة للولادة (الأمومة والطفولة) مزودة بالأجهزة والمعدات الطبية التي تستخدم في غرف الولادة بالمستشفيات، لافتاً إلى أن العاملات على تلك السيارات مدربات ومؤهلات للقيام بعملية التوليد متى استدعى الأمر.

وأرجع بن دراي سبب ارتفاع الحالات سواء الولادة أم المنقولة عبر سيارات الإسعاف للمستشفيات خلال العام الماضي إلى تفشي جائحة كورونا التي رافقها برنامج التعقيم الوطني وبقاء الناس في منازلهم معظم الوقت، مبيناً أن هناك بعض الأمهات ينتظرن اللحظات الأخيرة للولادة ويتصلن بسيارات الإسعاف لنقلهن لأقرب مستشفى، وتتفاجأ المسعفات بأن الأم متوقع لها الولادة في غضون دقائق لأن جميع أعراض الولادة مكتملة.

وأضاف أن الخدمة التي أوجدتها المؤسسة منذ سنوات عدة تحظى بقبول كبير بين المواطنين والمقيمين، كونها توفر قدراً كبيراً من الخصوصية للنساء، وتلبي متطلباتهن الشخصية المتعلقة بخدمات الولادة أو خدمات ما قبل الولادة، مؤكداً أن جميع المسعفات العاملات على تلك السيارات لديهن مؤهلات علمية ومدربات على عملية التوليد.

ولفت إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الأولى في إطلاق خدمة سيارة «المستجيب النسائي» المتخصصة بإسعاف الولادة على مستوى الوطن العربي، موضحاً أن السيارات مطلية باللون الزهري وألصقت على جانبيها اسم الخدمة.

وأوضح أن المؤسسة أجرت استبياناً بين عدد كبير من النساء المترددات على مستشفى لطيفة المختص بالنساء والولادة، وعضوات الجمعيات النسائية لاستطلاع رأيهن عن وجود سيارات إسعاف للولادة والحوامل، حيث أظهر الاستبيان أن 100% منهن سعيدات لتوفر الخدمة فيما أعربت 72% منهن عن شكرهن لتخصيص قابلات للعمل على تلك السيارات لأنها توفر خصوصية كاملة.

وأوضح بن دراي أن أي امرأة حامل تتعرض لنزف أو إجهاض، أو تشعر بآلام الولادة، تتصل بهاتف الإسعاف لتصل إليها السيارة، بمسعفات مؤهلات للتوليد، مشيراً إلى أن الخدمة تعمل عليها حالياً 8 مسعفات تلقين تدريباً مكثفاً على إجراء عمليات الولادة في مستشفى دبي. وتابع: كل سيارة مجهزة بأدوات التوليد، ومعدة للتعامل مع الأم وطفلها، ومعدة أيضاً للتعامل في حالة ولادة توأم.

مراقبة

لفت خليفة بن دراي إلى أن الحامل فور استقبالها في السيارة، تتم مراقبتها طبياً بأحدث الأجهزة، وتحديد مستوى ضغط الدم والسكري ونبض القلب، أثناء نقلها للمستشفى الذي كانت تتابع فيه حالتها، وإذا احتاجت للتوليد، يتم ذلك في الحال.

وذكر أن المؤسسة توفر أيضاً حضانات داخل كل سيارة، تحسباً لولادة أطفال غير مكتملي النمو، وهناك قاعدة بيانات تتيح لأي امرأة على وشك الولادة أن تسجل بياناتها فيها إلكترونياً، وعند استخدامها لسيارة الإسعاف يمكن للمسعفات معرفة احتياجاتها الطبية، والمستشفى الذي كانت تتابع فيه حملها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز