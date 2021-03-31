بلدية دبي تغلق مؤسسة غذائية وصالوناً

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي مؤسسة غذائية وصالوناً، بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي والممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وذلك خلال أول من أمس، بعد أن نفذت زيارات تفتيشية على 2393 مؤسسة، وتم مخالفة 3 مؤسسات وتوجيه 35 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2353 مؤسسة.

ويستمر مفتشو بلدية دبي بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة في المؤسسات منها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

وتهدف بلدية دبي من خلال الجولات التفتيشية على المؤسسات إلى تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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