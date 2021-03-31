198 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية برأس الخيمة في شهرين

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

كشفت بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة، عن 483 جولة تفتيشية في شهري يناير وفبراير وتمت فيها زيارة 2064 منشأة غذائية، ومخالفة 198 منشأة لمخالفتها القوانين والاشتراطات الصحية، وتوقيع الغرامة التي تنص عليها اللوائح بحقها، كما تم توجيه 513 ملاحظة وإنذاراً، وإغلاق 2 منشأة غذائية، كما أسفرت الجولات التفتيشية على المطاعم والمطابخ الشعبية بعدد 317 زيارة عن تسجيل 73 مخالفة، وتوجيه 156 إنذاراً وملاحظة، وإغلاق منشأة واحدة.

من جهة أخرى، أكدت البلدية استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك بتكثيف عدد الحملات التفتيشية والرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطابخ الشعبية، لضمان التزامها المعايير الصحية المعتمدة، وفق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس «كوفيد 19».

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