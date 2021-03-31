تعاون بين «إسعاف دبي» ومؤسسة نداء

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء) تهدف إلى التعاون في مجال الاتصالات اللاسلكية وتبادل المعلومات والبيانات في مجال الطوارئ والسلامة.

وقّع المذكرة كل من خليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومنصور بوعصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة نداء.

وأكد الدراي أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسة نداء لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الاتصالات ووضع خطط تخدم عمليات الإسعاف الاستراتيجية وللاستعدادية للطوارئ، لافتاً إلى استمرارية الأعمال والشراكة في مجال الاتصال وتفعيل المشاريع المستقبلية للخدمات المتعلقة في الأمن والسلامة والطوارئ.

بدوره، قال منصور بوعصيبة: يأتي توقيعنا لهذه الاتفاقية في إطار تعاوننا المستمر مع الجهات الحكومية من أجل تزويدها بأحدث تقنيات الاتصال المتخصص الذي يلبي احتياجاتها المختلفة، لا سيما مع التطور السريع الحاصل في مجال الاتصالات، حيث يمكن لشبكتنا من الجيل الرابع أن تساعد في ربط مركبات الإسعاف بغرف العمليات لتسهيل نقل صورة حية وبث مباشر منها للحالات الطارئة.

وذلك في إطار سعي دبي الدؤوب نحو التحول إلى مدينة ذكية ومتكاملة، فإننا حريصون كل الحرص على إدخال التقنيات الحديثة التي تواكب هذا التطور من خلال شبكة اتصالات سريعة وآمنة وموثوقة.

وبموجب هذه الاتفاقية سوف تستمر الشراكة بين كل من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء) فيما يخص خدمات الاتصالات اللاسلكية المتخصصة عالية الجودة وذات مواصفات عالمية، والتي تعتبر من الأنظمة التشفيرية المناسبة للاتصال في سيارات الإسعاف.

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