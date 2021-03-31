محاكم دبي تستقبل 210 آلاف طلب عبر «وياك»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي 210 آلاف طلب عبر خدمة «وياك» منذ إطلاقها في فبراير 2020م حتى الآن، حيث تشمل الخدمة جميع الوحدات الإدارية المعنية بالقضايا في جميع الأفرع، وتسهم في رفع كفاءة العمل وجودة تنفيذ القرارات خلال الأطر الزمنية المحددة، وتضمن معها دقة إنجاز الطلبات والمعلومات المقدمة، بما يترجم معها رسالة محاكم دبي «تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقدم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع».

وأشار عبد الله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، إلى أن خدمة «وياك» تحتوي على 8 خدمات فرعية تتيح من خلالها المتابعة برقم طلب التسجيل الإلكتروني للدعاوى (السالفة)، والمتابعة برقم الدعوى، ورقم الطلب الذكي، وطلب ربط القضايا باسم المستخدم، وطلبات قسم شؤون رؤساء المحاكم، وخدمة شعبة التحري والاستدلال عن العناوين، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر بعدم وجود قضايا، بالإضافة إلى متابعة طلبات الحجز والبيع والصرف.

وأضاف الريس، أنه تم تصميم خدمة «ويّاك» بناء على احتياجات المتعاملين المتعلقة بوجود قناة إلكترونية موحدة من أجل متابعة تنفيذ القرارات وإبداء الملاحظات على الطلبات، مع العلم بأن خدمة وياك متاحة لجميع المشتركين في خدمات محاكم دبي الإلكترونية والذكية على الموقع الخارجي لمحاكم دبي إضافة إلى إتاحتها من خلال قنوات خدمة أخرى مثل: مركز الاتصال في محاكم دبي ومراكز العضيد.

وأكد الريس، أن الخدمة ستظهر للمتعامل مراحل سير الطلب بعد إرساله من قبله وحالة الطلب الفعلية، حيث تم تحديد حالات (تحت المراجعة ـ جاري التنفيذ ـ طلب معلومات من المتعامل ـ مكتمل) من أجل إبقاء المتعامل على اطلاع مستمر بحالة سير الطلب حتى اكتماله، إضافة إلى أنه توجد ميزة (الطلبات المتأخرة) والتي تتيح للمسؤول معرفة الطلبات المتأخرة وبالتالي المتابعة مع الموظف المعني لسرعة إنجازه، وتم تحديد مؤشر لا يزيد على 3 أيام عمل لتنفيذ الطلب.

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