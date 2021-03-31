صندوق تكافل «الداخلية» و«تنمية المجتمع بدبي»يعززان خدمات كبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

وقّع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، مذكرة تفاهم بهدف توفير خدمات برنامج «فزعة» التابعة للصندوق، لكبار المواطنين المسجلين في بطاقة ذخر التابعة للهيئة.

تأتي هذه المذكرة في إطار الحرص على تطوير العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية لتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع. وقع المذكرة كل من العقيد أحمد محمد بو هارون، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية وعضو مجلس الإدارة، وحريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وبموجب المذكرة سيتمكن كبار المواطنين المسجلين في بطاقة ذخر من الحصول على عضوية فزعة والاستفادة من كافة خدمات برنامج فزعة، وهو البرنامج الذي أطلقه الصندوق لتقديم خدمات حصرية ومتنوعة ومميزة للأعضاء المنتسبين.

وقال بو هارون إن الصندوق يحرص على المشاركة في كافة المبادرات والجهود الوطنية الريادية التي تستهدف تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي والارتقاء بالعمل والخدمات التكافلية التي تقدم إضافات ذات قيمة للمجتمع.

من جهته أشاد بن حريز بهذه الخطوة، مؤكداً أن أفضل صور التلاحم الاجتماعي تأتي من مجتمع يساهم كل فرد أو مؤسسة فيه بدورهم من مواقعهم المختلفة وهو ما يوثق من دعائم منظومة العمل الاجتماعي ويضمن لها الاستمرارية.

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