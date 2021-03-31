شرطة دبي تبحث التعاون مع سفير موريشيوس

المصدر: (دبي - البيان)

استقبل اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، شوكت علي سودهن سفير موريشيوس غير المقيم في الدولة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المنصوري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بالجاليات المقيمة كافة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

ثم بعد ذلك اطلع السفير شوكت على معرض مصغر يضم جميع تخصصات العلوم الجنائية، ويسلط الضوء على أهم الإمكانات التقنية والتخصصية التي تتمتع بها الإدارة، إضافة إلى مشروعاتها المستقبلية. وتوجه السفير إلى مركز الشرطة الذكي SPS في القيادة العامة لشرطة دبي.

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