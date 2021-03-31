مفتش عام «الداخلية» يشارك باجتماع «تنفيذية الإنتربول»

المصدر: (أبوظبي - وام )

شارك اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، عضو اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) عن قارة آسيا، في اجتماع اللجنة التنفيذية في الدورة 208 لعام 2021 الافتراضية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات بشأن التطورات الدولية وسبل مكافحة شتى أنواع الجرائم وتعزيز العلاقات والتعاون بين الأجهزة الشرطية حول العالم.

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